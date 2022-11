Iliad è folle: torna un'offerta con oltre 100GB con il 5G in regalo

Ogni volta che è un gestore lancia una nuova promozione, a parte il confronto con le altre disponibili su piazza. Il mondo della telefonia mobile risulta uno dei più affollati in assoluto, vista la grande propensione dei gestori a manifestarsi con nuove offerte di livello, che comprendano tanti minuti ma anche tanti giga per la connessione su internet.

All’interno di questo mondo pieno di aziende pronte a darsi battaglia ogni giorno, si inserì qualche anno fa Iliad. Il noto gestore che è arrivato dalla Francia ma che oggi è uno dei provider italiani più influenti, mette a disposizione il meglio nelle sue offerte che ormai non riguardano più solo la telefonia mobile. Ricordiamo infatti che nell’estate del 2021 è arrivata la nuova offerta che comprende un abbonamento in fibra ottica direttamente in casa. Gli utenti che vogliono Iliad dunque possono averlo anche per il proprio ambiente domestico, con il gestore che si dimostrerà preparato offrendo una soluzione da 19,99 € al mese a coloro che sono già clienti con un’offerta da almeno 9,99 € al mese.

All’interno della promozione in fibra ottica ci sono poi minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi in Italia e in Europa con la connessione Internet in fibra che arriva la velocità complessiva di 5 gigabit.

Iliad offre di nuovo la sua promozione con 120 giga con il 5G gratis a 9,99 € al mese

Chi voleva una delle offerte di Iliad migliori, sarà accontentato con il ritorno della Giga 120. Ricordiamo che questa clamorosa offerta permette di avere ogni mese minuti senza limiti verso tutti con SMS senza limiti e una connessione di 120 giga in 5G al prezzo di 9,99 € al mese per sempre.