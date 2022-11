Euronics spaventa letteralmente il mercato con una campagna promozionale che non vuole essere seconda a nessuno, al suo interno si possono scovare offerte da non credere con tantissime occasioni e prezzi bassissimi, tra cui ad esempio troviamo i prodotti di tecnologia più richiesti del periodo.

Il risparmio ha raggiunto i massimi livelli da Euronics, grazie ad un volantino che spinge sull’acceleratore, nella speranza di convincere gli utenti a recarsi in negozio per completare gli acquisti. Le offerte sono ottime per invogliare i consumatori ad acquistare, ricordando sempre che tutti gli sconti sono attivi solamente nei punti vendita, purtroppo non è possibile accedervi tramite il sito ufficiale.

Euronics: questi sconti sono per tutti

Una anteprima di Black Friday permette già da ora godere di alcuni dei migliori sconti in circolazione, come ad esempio Galaxy S22 a soli 579 euro, ma anche i modelli più costosi, tra cui troviamo il Galaxy S22+, in vendita a soli 899 euro. Non mancano ovviamente chiari riferimenti alla fascia media, tra i dispositivi inclusi nella campagna annoveriamo Galaxy A33 a 299 euro, Galaxy A53 a 399 euro, Redmi Note 11 Pro a 299 euro, Redmi Note 11S a 219 euro, Redmi 9C a 129 euro, Motorola Edge 30 Neo a 379 euro, Motorola G52 a 199 euro e molti altri ancora.

I prodotti elencati, come al solito, sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica, e sono completamente sbrandizzati, ovvero gli aggiornamenti saranno rilasciati dal produttore.