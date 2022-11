Esselunga non finisce mai di stupire, arrivano in questi giorni i migliori sconti del momento, con la possibilità di approfittare di sconti specificamente applicati sui prodotti più in voga del periodo, ed anche un numero impressionante di riduzioni di prezzo sui beni di prima necessità.

Il risparmio raggiunge i massimi livelli in Italia, proprio in questi giorni gli acquisti possono essere completati in ogni negozio sul territorio, ed anche la possibilità di avere tra le mani prodotti di ottimo livello, a prezzi mai visti prima d’ora. Gli acquisti prevedono inoltre la garanzia di 24 mesi, che copre perfettamente tutti i difetti di fabbrica.

Scoprite le offerte Amazon ed i tanti codici sconto gratis, correndo ad iscrivervi quanto prima al nostro canale Telegram.

Esselunga: offerte preziose con prezzi mai visti

Con il SottoCosto, Esselunga prova a focalizzare la propria attenzione su una selezione di prodotti, cercando di spingere gli utenti ad acquistarli, dati i prezzi estremamente più bassi del normale. Tra i modelli di punta dell’intera campagna promozionale troviamo senza dubbio l’Oppo Band Sport, un buonissimo wearable, in vendita ad una cifra assolutamente irrisoria, in quanto basteranno 29 euro per il suo acquisto (è necessaria la tessera Fidaty).

L’altra proposta del medesimo volantino è invece legata alla scopa ricaricabile X-Pert di Rowenta, un must per gli amanti della pulizia della propria abitazione, disponibile a soli 139 euro. Entrambi i prodotti sono supportati dalla solita garanzia di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica; le scorte non dovrebbero essere limitate, quindi potrete recarvi anche in prossimità della data di scadenza.