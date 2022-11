Continuano le promozioni in casa DAZN. In queste ultime ore, infatti, il noto colosso dello streaming ha deciso di fare una nuova sorpresa ai propri utenti e a quelli nuovi. In particolare, sarà possibile avere DAZN Standard con uno sconto del 50% per ben tre mesi. Scopriamo qui di seguito tutti i dettagli.

DAZN Standard scontato fino al 50% per tre mesi, ecco come

Soltanto qualche giorno fa DAZN aveva reso disponibile una nuova promozione con cui si può ottenere gratuitamente la Gazzetta in versione Digital Edition. A quanto pare, però, le sorprese non sono ancora finite. Come già accennato, infatti, l’azienda ha appena reso disponibile una nuova interessantissima promozione.

In particolare, a partire dall’11 novembre sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento al piano DAZN Standard ottenendo uno sconto del 50% fino a ben tre mesi. In questo modo, si dovrà pagare al mese soltanto 14,99 euro anziché 29,99 euro per tre mesi. La promozione sarà valida soltanto per un brevissimo periodo di tempo, ovvero fino a oggi 13 novembre 2022.

La nuova promozione lanciata da DAZN sarà sfruttabile sia dai nuovi utenti che sottoscrivono per la prima volta l’abbonamento al piano standard sia ai già clienti che riattivano l’abbonamento su un account già esistente. Per farlo, sarà necessario recarsi nella sezione dedicata presente sul sito ufficiale di DAZN e sarà necessario impostare come metodo di pagamento la carta di credito o di debito o prepagata.

Un’opportunità senz’altro ghiotta quella resa disponile da DAZN. Vi ricordiamo che con l’abbonamento al piano standard sarà possibile visionare il catalogo di DAZN in contemporanea su due dispositivi.