CoopVoce distrugge Iliad con 100GB: ecco le EVO che sono quasi gratis

Il famoso gestore CoopVoce sta infatti continuando a lanciare offerte. Da anni a prendersi la scena sono stati tutti quei gestori mobili che pian piano hanno risalito la china come quello di Coop, arrivando a toccare l’apice.

L’obiettivo è come sempre quello di rendere il “favore” agli altri gestori, sottraendo loro un buon numero di utenti. Proprio per questo motivo i prezzi delle offerte sono diventati molto più bassi mentre i contenuti sono aumentati. In alcuni casi la potenza della connessione è anche superiore come gli utenti adorano. Sono tre le promozioni di livello che troverete.

CoopVoce: ecco le promo EVO con pochi euro mensili, ci sono fino a 100 giga in 4G ogni mese

Avevate mai pensato prima d’ora ad una delle offerte di CoopVoce? Ecco che forse è arrivato il momento perfetto per farlo. Sul sito ufficiale ce ne sono ben tre presenti, le quali dalla loro parte hanno i contenuti che il pubblico cerca.

La prima delle tre offerte è la più basilare, quella che ogni mese consente a tutti di avere chiamate e messaggi. Ci sono infatti minuti illimitati verso tutti i gestori fissi e mobili, ma anche i messaggi senza limiti verso tutti. Il prezzo è di soli 4,90 € mensili che resteranno sempre gli stessi.

Seguono altre due promozioni molto interessanti, ovvero la EVO 30 e la EVO 100. Queste due offerte rispetto a quella precedente hanno chiaramente la connessione ad Internet disponibile. La prima permette di avere 30 giga ogni mese per la navigazione sul web mentre la seconda è in grado di concedere 100 giga. I prezzi sono rispettivamente di 6,90 € al mese e di 8,90 € al mese.