Nel corso dei prossimi mesi il noto marchio automobilistico tedesco BMW toglierà i veli sulla nuova generazione di BMW X2. Questo veicolo è già stato avvistato tempo fa in rete in alcune foto spia. Tuttavia, nel corso delle ultime ore sono emerse ulteriori foto su strada della variante full electric, che dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di BMW iX2.

BMW X2: la nuova generazione full electric si è fatta spiare su strada

Il noto marchio automobilistico BMW continua a testare i suoi veicoli prima del debutto ufficiale previsto per i prossimi mesi. Nel corso delle ultime ore, come già accennato, è stata intercettata su strada durante alcuni test la versione full electric della prossima BMW X2.

Dalle foto emerse in rete, nonostante la vettura sia quasi totalmente camuffata, risalta subito alla vista che si tratta della versione elettrica. A differenza delle versioni con motori a benzina o diesel, infatti, quest’ultima non dispone dei terminali di scarico.

Dal punto di vista estetico e del design, invece, sembra che non ci saranno differenze di rilievo tra la versione full electric e le altre. Le novità più sostanziali rispetto alla precedente generazione dovrebbero riguardare piuttosto gli interni della vettura.

Nonostante dalle foto non siano visibili gli interni, grazie ai rumors sappiamo già che troveremo la piattaforma iDrive 8 e il nuovo BMW Curved Display. Quest’ultimo servirà per ospitare sia il quadro della strumentazione digitale sia il quadro del sistema di infotainment. Ancora non si hanno molte informazioni, invece. riguardo alle possibili motorizzazioni disponibili.