In Australia rubate le cartelle cliniche e i dati personali di svariati pazienti. Un gruppo di hacker ha reso i dati pubblici dopo un tentativo di ritorsione non andato a buon fine.

La più grande assicurazione sanitaria presente in Australia è stata minacciata da questo gruppo di hacker. In seguito al mancato ricatto pagato, gli hacker hanno pubblicato ogni singolo dato raccolto. In particolare, pare che gli hacker abbiano etichettato un file “aborti” sul gruppo di ransomware REvil, che potrebbe avere collegamenti persino con la Russa. I dati nel fascicolo comprendono le procedure rivendicate delle pazienti assicurate in relazione all’interruzione delle gravidanze. Comprese le gravidanze non vitali, le gravidanze ectopiche, le gravidanze molari, gli aborti spontanei e la riammissione per complicazioni.

“Data la natura sensibile dei dati, chiediamo ai media e ad altri di supportare i nostri continui sforzi per ridurre al minimo i danni ai clienti. Di non scaricare inutilmente dati personali sensibili dal dark web e di astenersi dal contattare direttamente i clienti”. Gli hacker hanno già pubblicato quella che hanno definito una “lista cattiva” di persone che sembrano essere sottoposte a cure per tossicodipendenza, abuso di alcol o HIV.

Australia: gruppo di hacker rende pubblici i dati sanitari e personali dei pazienti

Medibank afferma che i dettagli di quasi 500.000 pazienti sono stati rubati. Insieme a informazioni personali, dopo che il gruppo senza nome è entrato nel sistema settimane fa. David Koczkar, amministratore delegato di Medibank, ha affermato che il rilascio delle informazioni è stato “vergognoso”. “Ci assumiamo la responsabilità di proteggere seriamente i dati dei nostri clienti e ci scusiamo ancora senza riserve con loro”. “L’uso delle informazioni private delle persone nel tentativo di estorcere pagamenti è dannoso ed è un attacco ai membri più vulnerabili della nostra comunità. Queste sono persone reali dietro questi dati e l’uso improprio dei loro dati è deplorevole e potrebbe scoraggiarli dal cercare assistenza medica”.

Il ministro della sicurezza informatica dell’Australia Clare O’Neil ha detto al parlamento che la risposta delle autorità e delle agenzie pubbliche include “l’adozione di misure di sicurezza per i dati governativi. Inoltre, per la polizia di stato che lavora con le persone colpite, l’organizzazione per il supporto e la consulenza per la salute mentale e l’attuazione di piani di gestione per le persone che hanno delle vulnerabilità specifiche”.