Un CME (Coronal Mass Ejection) è la minaccia più pericolosa che può provenire dallo spazio. Il sole emette regolarmente onde elettromagnetiche che colpiscono la terra ogni poche centinaia di anni.

L’ultima si è verificato nel 1890, ma la società dell’epoca era meno suscettibile agli effetti. Se uno di questi eventi colpisse la terra oggi, distruggerebbe sostanzialmente tutte le infrastrutture tecnologiche su qualsiasi parte del pianeta.

Ciò riporterebbe l’emisfero colpito a non avere più internet ed elettricità, e ci vorrebbero decenni per riprendersi, alterando per sempre l’equilibrio del potere globale. E ‘solo questione di tempo. Potremmo mitigare gli effetti, ma sarebbe costoso, quindi non l’abbiamo fatto e probabilmente non lo faremo mai. Almeno non finché il problema non diventi reale per le persone. A quel punto sarà troppo tardi. Questo è uno scenario molto più probabile dell’impatto di un asteroide.

Un misterioso virus ghiacciato

I ricercatori hanno trovato virus nel permafrost artico che era stato congelato per migliaia di anni. Uno di questi virus, il pithovirus, è rimasto inattivo per 30.000 anni fino a quando i ricercatori non lo hanno rianimato e ha infettato le amebe che erano state poste nella vasca. Il che ovviamente presenta uno scenario spaventoso: cosa succede quando il ghiaccio si scioglie e vengono rilasciati virus che non sono stati in contatto con gli esseri umani per oltre 10.000 anni?

C’è un’anomalia gravitazionale nello spazio chiamata il grande attrattore che sta attirando tutto all’interno dei superammassi della Vergine e dell’Idra-Centaurus verso di sé. Si trova a 150-250 milioni di anni luce dalla Via Lattea, anch’essa attirata verso di essa. La parte spaventosa è che rispetto a noi, questa anomalia si trova sullo stesso piano della nostra galassia, rendendola molto difficile da osservare. In sostanza, non abbiamo quasi un’idea concreta di cosa sia.