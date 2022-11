WindTre ha rinnovato un’offerta che può davvero far impazzire gli utenti, data la presenza di prezzi fortemente più bassi del normale, e la possibilità ad ogni modo di godere di un risparmio che pochi altri si sarebbero mai immaginati di vedere nel medesimo periodo.

Il risparmio da WindTre è assolutamente incredibile, finalmente gli utenti sono liberi di accedere ad una serie di offerte che possono davvero far la differenza nel mercato, ed allo stesso tempo riescono a ridurre la spesa che gli utenti devono sostenere. La promozione di cui vi parleremo oggi può essere richiesta solo ed esclusivamente da coloro che sono in possesso di un’offerta windtre fibra attiva, non gli altri clienti dell’azienda.

WindTre: le offerte con un bundle invidiabile

La campagna promozionale di WindTre cerca in tutti i modi di avvicinare gli utenti all’acquisto di una SIM ricaricabile del medesimo operatore telefonico, in questo modo l’accesso alla rete mobile sarà ancora più facile. La richiesta di attivazione della Go Unlimited Star+ sarà possibile solamente per coloro che già sono clienti di WindTre, potranno pagare soli 7,99 euro al mese, ed allo stesso tempo godere di un bundle che è composto da illimitati minuti verso tutti, 200 SMS da utilizzare verso ogni operatore telefonico e giga senza limiti per la navigazione in 4G+.

L’attivazione, essendo già clienti WindTre, sarà completamente gratuita per ogni utente.