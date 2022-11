Avete mai pensato di guardare oltre il vostro naso quando utilizzate un’applicazione di messaggistica come WhatsApp? Ecco forse quella che sarà la volta buona per farlo. Il colosso infatti metterà a disposizione diversi nuovi aggiornamenti, ma in questo caso bisogna guardare anche ad alcune applicazioni di terze parti molto interessanti per quello che riescono a concedere all’utente finale.

WhatsApp offre davvero tanto all’interno della sua piattaforma applicazioni di terze parti incredibili possono portare all’utente nuove funzioni segrete

Prima applicazione di cui bisogna tener conto considera una vecchia funzione molto ricercata dal pubblico di WhatsApp, ovvero quella di spiare il prossimo. Dovrete semplicemente scaricare la nota applicazione di terze parti che prende il nome di Whats Tracker, la quale è gratuita. Una volta scaricata, dovrete selezionare uno o più numeri di WhatsApp che vorrete spiare durante la giornata. In questo caso riceverete una notifica ogni volta che la persona da voi scelta deciderà di entrare o di uscire da WhatsApp. Alla fine della giornata poi il tutto sarà completo con un report totale.

La seconda applicazione di terze parti consente invece di passare inosservati tutta la giornata. Si tratta di Unseen, piattaforma in grado di intercettare tutti i messaggi in arrivo su WhatsApp in modo da poterveli proporre esternamente. Facendo questo, guadagnerete l’invisibilità, visto che nessuno vedrà online e non aggiornerete il vostro ultimo accesso.

Avete mai pensato di voler recuperare un messaggio che avete trovato cancellato all’interno di una chat volontariamente dal vostro interlocutore? WhatsApp non lo permette ma l’applicazioni di terze parti WAMR sì. Quello che dovete fare sarà semplicemente lasciarla attiva.