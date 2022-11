Con Vodafone non si scherza, in questi giorni l’azienda ha deciso di mettere a disposizione degli utenti una delle migliori soluzioni, grazie alla presenza di un’offerta assurda, con la possibilità di accedere a sconti mai visti prima d’ora, ed anche un bundle che non ammette assolutamente repliche.

Le offerte di casa Vodafone possono essere richieste esclusivamente da coloro che decideranno di cambiare operatore telefonico, in questo modo la richiesta dovrà necessariamente essere presentata in negozio, avendo difatti la possibilità di scegliere la nuova SIM, ed allo stesso tempo pagare i 20 euro circa necessari per il cambio.

Scoprite in esclusiva quali sono le nuove offerte Amazon, ed anche i codici sconto gratis, disponibili solo sul nostro canale Telegram ufficiale.

Vodafone: le offerte sono davvero interessanti

Le offerte di Vodafone partono ed abbracciano quasi interamente la Vodafone Silver, una promozione che ha moltissimo da raccontare, data la presenza di un numero sempre più alto di giga e di bundle effettivo a disposizione.

Gli utenti che la possono attivare sono coloro che provengono da un determinato operatore telefonico virtuale, che richiederanno la portabilità, e potranno indubbiamente godere di 150 giga di traffico dati al mese, affiancati da illimitati minuti e SMS illimitati, da poter utilizzare verso tutti, al prezzo finale di soli 7,99 euro al mese.

Tutti coloro che invece si sentiranno pronti alla navigazione in 5G, potranno ad ogni modo acquistare la variante evoluta, che presenta gli stessi contenuti di minuti e SMS, con l’aggiunta della navigazione in 5G e sopratutto 200 giga al mese; in cambio, tuttavia, è richiesto il pagamento di 9,99 euro a rinnovo.