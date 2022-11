Fino al prossimo 22 gennaio 2023, salvo cambiamenti nelle prossime settimane, l’operatore Vodafone Italia regalerà l’offerta Infinito 12 mesi per un anno ad alcuni clienti.

Più nello specifico, verrà regalata la promozione a tutti i clienti che durante questo periodo decideranno di acquistare uno dei tanti smartphone con pagamento a rate. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone Infinito 12 mesi gratis per un anno

L’offerta in questione comprende minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati di traffico internet mobile in Italia alla massima velocità disponibile. Non è previsto alcun costo mensile. Al termine dei 12 mesi la promozione si disattiva automaticamente.

L’attivazione di Infinito 12 Mesi Gratis non comporta la modifica del piano tariffario, dei servizi eventualmente già attivi e dell’offerta principale attiva che continuerà ad essere addebitata sulla propria SIM durante il periodo di validità di Infinito 12 Mesi Gratis. Come già raccontato, l’iniziativa denominata anche “A Natale con Vodafone EasyTech in regalo Giga illimitati in 5G per un anno” sarà valida con l’acquisto di un qualsiasi smartphone. Dal 29 novembre 2022, salvo cambiamenti, sarà disponibile anche una promo con Samsung Galaxy S22.

Il servizio Telefono Facile o Telefono No Problem (TNP), in genere la rateizzazione avviene con 24 rate mensili e un eventuale corrispettivo di recesso anticipato che si riduce costantemente quanto più ci si avvicina al termine della rateizzazione. A prescindere dal modello di smartphone scelto e dall’offerta mobile abbinata, viene richiesto un costo di attivazione della rateizzazione pari a 9,99 euro per i nuovi clienti, con una maggiorazione di 10 euro per alcuni già clienti Vodafone ricaricabili. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutti gli smartphone attualmente disponibili.