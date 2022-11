Very Mobile: le nuove offerte distruggono TIM con 200GB quasi gratis

Anche Very Mobile è stata in grado di creare il suo ecosistema di clienti in poco tempo. A pensar ci sono state soprattutto le reclame pubblicitarie con Zlatan Ibrahimović come testimonial di eccezione. Lo svedese è stato una vera calamita per un gran numero di nuovi clienti, i quali oggi possono contare su ottime promozioni piene di contenuti ma soprattutto con prezzi molto convenienti.

È arrivata una grande novità per tutti coloro che sottoscriveranno una delle promozioni che stiamo per raccontarvi e che arrivano proprio da Very Mobile. Gli utenti che sottoscriveranno queste offerte potranno infatti portare a casa un buono regalo del valore di 10 € da parte del colosso del mondo e-commerce Amazon. Il tutto solo durante questo mese di novembre, per cui vi conviene affrettarvi.

Very Mobile è uno dei migliori gestori mobili virtuali attualmente sul mercato e a dimostrarlo sono le offerte attualmente disponibili

Le offerte di primo livello che trovate sul sito ufficiale del gestore partono proprio da quella che offre 50 giga per la connessione web ogni mese. Si tratta di una soluzione che costa 5,99 € al mese per sempre, con minuti senza limiti compresi nel prezzo e anche i messaggi illimitati verso tutti.

Very Mobile poi continua con altre due soluzioni che come la prima comprendono l’attivazione e la scheda gratis. La prima delle due costa 6,99 € al mese, mentre la seconda 7,99 € al mese. Entrambe hanno minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia. Per quanto riguarda la navigazione sul web, la prima offre 100 giga, mentre la seconda 150 giga.