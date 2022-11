Unieuro riesce a far sentire la propria voce in un mercato sempre più ricco di aziende pronte a tutto pur di vincere sulle dirette concorrenti, in questi giorni ha lanciato un Black Friday anticipato davvero ricchissimo di sconti assurdi per tutti gli utenti.

Il volantino apre le porte dei negozi a coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo, i prezzi sono decisamente concorrenziali, e gli utenti sono felici di avere l’occasione di spendere poco anche sul sito ufficiale, il quale promette come al solito la spedizione gratuita presso il domicilio.

Unieuro: le offerte sono tra le migliori di sempre

I prezzi attivati oggi da Unieuro possono davvero stupire tutti i consumatori, in quanto all’interno del volantino si trovano ottime offerte applicate sia sulla fascia alta, che su prodotti comunque più economici ed alla portata di tutti. Osservando da vicino i top di gamma, ad esempio, notiamo la presenza di un buon Apple iPhone 14, nella variante che prevede 128GB di memoria interna, ad un prezzo finale di soli 949 euro. Gli utenti che vogliono restare in seno ad Apple, ma non sono disposti a spendere così tanto, potranno affidarsi al buon iPhone 12, in vendita nel medesimo periodo a 699 euro.

Sempre restando nel mondo degli smartphone, ecco arrivare anche prodotti in vendita a meno di 300 euro, che spaziano tra i brand più importanti, come Xiaomi, Oppo, Motorola, Redmi, Realme e Samsung. I prodotti, lo ricordiamo, sono tutti distribuiti completamente sbrandizzati.