Un famoso meteorologo messicano crede che una misteriosa sfera di metallo caduta dal cielo in Messico durante il fine settimana potrebbe essere di origine aliena.

La misteriosa sfera di metallo sarebbe caduta poco prima della mezzanotte di domenica su un albero a Veracruz. Il Messico ha scatenato, come previsto, una tempesta di intrighi sui social network e sui media locali. Il meteorologo, Isidro Cano Luna, ha chiesto alla Marina messicana di studiare la sfera.

A seguito della controversia, molte persone hanno ipotizzato che faccia parte, tra le tante cose, di un’astronave aliena. Il direttore dell’Unità di Protezione Civile di Veracruz Alfonso García Cardona ha chiarito che non c’è mai stata alcuna denuncia cittadina, né alcuna chiamata ai numeri di emergenza, sul presunto oggetto sferico non identificato.

“Non posso ancora confermarlo, ma non ho un rapporto a riguardo. Quando qualche cittadino rileva qualcosa di insolito, ci informano, ma non abbiamo nemmeno il luogo esatto dello schianto “, ha affermato García Cardona, secondo l’agenzia Quadratín de Veracruz.

La notizia della misteriosa sfera di metallo è stata condivisa da Cano Luna attraverso una serie di post su Facebook, in cui ha descritto la sfera come “fatta di una plastica molto dura o una lega di vari metalli” e ha assicurato tramite testimoni di aver visto la sfera “cadere dal cielo“, facendo rumore, ma senza fuoco.

Dei codici misteriosi

In un post successivo, ha ribadito che la misteriosa sfera di metallo “non deve essere aperta“. Nonostante affermi anche che non ci sono aperture evidenti attraverso le quali la sfera potrebbe aprirsi.

Cano Luna ha fatto riferimento al fatto che la sfera possedeva “codici indecifrabili“. “Al di fuori della misteriosa sfera di metallo c’è un codice e non c’è nessun foro o crepa attraverso cui potrebbe aprirsi,. queste sfere sono cronometrate in modo che ad un certo momento si aprano da sole”.

La storia è diventata molto più interessante un’ora dopo, in un altro post. Cano ha affermato che il manufatto era stato rimosso alle 3:15 del mattino da “personale altamente qualificato e con attrezzature specializzate”, per questo, l’oggetto ora non si trova più a Veracruz.

La situazione ha attirato l’attenzione a livello locale, così come sui popolari forum sugli UFO, sebbene nessuno sia stato in grado di rintracciare ulteriori informazioni.