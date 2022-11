Sta diventando sempre più copiosa la presenza di profili verificati fake su Twitter. Dopo che Elon Musk ha dato praticamente accesso libero alla spunta blu a chiunque, sono nati una marea di profili fake di personaggi famosi per protestare contro la decisione del nuovo CEO.

Infatti, in soli 120 minuti, sono letteralmente esplosi sulla piattaforma questi profili, alcuni dei quali hanno anche scatenato parecchio divertimento tra gli utenti. Andiamo a scoprire di seguito cosa sta succedendo.

Twitter: caos utenti con profili fake verificati, Elon Musk fa dietrofront

Il portale The Verge ha raccolto i profili verificati che hanno suscitato maggiore ilarità tra gli utenti. Lo scopo di questi, come anticipato poc’anzi, era quello di dimostrare che il nuovo sistema dell’altrettanto nuovo CEO è in realtà poco funzionante.

Sono stati rilevati profili fake come quello di Nintendo of America, dove in primo piano c’era la foto di Super Mario col dito medio, “KingJamez” che faceva finta di essere la star NBA e dei Los Angeles Laker Lebron James. Altri invece si sono divertiti a fingersi Donald Trump e, rigorosamente con la spunta blu, ha voluto mettere in evidenza che “questo è il motivo per cui il piano di Elon Musk non può funzionare”.

Ma l’account che ha suscitato maggiore divertimento tra gli utenti è stato quello di Gesù Cristo (@Jesus), che anch’egli ha ottenuto la famosa spunta blu. Un vero e proprio caos dunque su Twitter che ha portato quindi Elon Musk a ritirare la proposta di rendere disponibile la spunta blu a pochi dollari.