Le nuove offerte di casa TIM sono assolutamente spaventose, raccolgono le migliori occasioni da cogliere al volo per riuscire ad accedere ad un bundle quasi infinito, riuscendo a spendere molto meno di quanto avreste mai immaginato, ed allo stesso tempo godere di prezzi molto più bassi.

L’accesso alle suddette offerte di casa TIM è possibile solamente per i possessori di specifiche SIM ricaricabili, ricordiamo infatti che sarà strettamente necessario richiedere la portabilità del numero originario, ed allo stesso tempo provvedere al pagamento di un contributo che gira attorno ai 25 euro, e che ovviamente comprende anche una parte dedita alla ricarica.

TIM: nuove offerte con tantissimi giga per gli utenti

Spendere poco con TIM ogni mese è possibile grazie alle offerte Wonder, in particolare Six e Five, due promozioni che riservano non poche sorprese, sopratutto in termini di disponibilità di bundle fruibile giornalmente.

La promo che attira maggiormente l’interesse dei consumatori è senza dubbio la Wonder Six, ha un costo fisso di 9,99 euro da versare ogni rinnovo, e contiene allo stesso tempo anche 1000 messaggi da poter utilizzare verso chiunque, oltre a 100 giga di internet con velocità 4G, nonché comunque 1000 SMS da poter utilizzare a piacimento in Italia.

Gli utenti che vogliono cercare di risparmiare anche solo 2 euro al mese, potranno richiedere la Wonder Five, ha un costo di 7,99 euro a rinnovo, ed include il medesimo bundle di minuti e SMS, ma con 70 giga di internet in 4G.