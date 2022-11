L’operatore telefonico virtuale Rabona Mobile ha deciso di tentare alcuni dei suoi ex clienti a tornare con una nuova offerta piuttosto conveniente. In particolare, si tratta dell’offerta denominata Rabona Top e, a differenza delle precedenti, offre un enorme quantitativo di traffico dati pari a 300 GB.

Rabona Mobile propone ad alcuni suoi ex clienti la nuova offerta Rabona Top con 300 GB di traffico dati

A partire dallo scorso 9 novembre 2022 alcuni ex clienti di Rabona Mobile potranno tornare attivando una nuova offerta molto conveniente. Come già accennato, si tratta dell’offerta mobile denominata Rabona Top. Quest’ultima permette di usufruire ogni mese di un grande quantitativo di traffico dati pari a ben 300 GB.

Questi giga saranno utilizzabili con una connettività pari fino al 4G e con una velocità massima in download di 60 Mbps e 30 Mbps in upload. Oltre a questo, l’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

Il costo dell’offerta è di 9,99 euro al mese, a cui bisogna aggiungere all’inizio 20 euro comprendenti il costo della nuova scheda sim e il costo della prima ricarica sulla sim. L’operatore telefonico virtuale sta comunque inviando una email ai suoi ex clienti dove sarà possibile recarsi nella sezione dedicata per attivare la nuova offerta mobile. Vi ricordiamo comunque che con l’offerta viene attivato in automatico e senza costi il piano tariffario Extra Base che prevede un costo di 19 centesimi al minuto, 19 centesimi ad SMS inviato e 19 centesimi per ogni MB consumato.