I dettagli di accesso dell’account DAZN sono personali e non possono essere condivisi. Come per altri servizi di streaming audio e video, per garantire il corretto utilizzo dell’abbonamento, DAZN consente l’accesso al servizio solo alle persone conviventi.

Chi sceglie un piano STANDARD potrà guardare DAZN contemporaneamente su due dispositivi solo se entrambi collegati alla stessa rete domestica. Gli abbonati DAZN PLUS potranno guardare i contenuti contemporaneamente anche da due diverse reti Internet.

Quanti dispositivi possono eseguire lo streaming contemporaneamente?

Con il piano DAZN STANDARD puoi guardare DAZN su 2 dispositivi contemporaneamente, se entrambi sono collegati alla stessa rete di casa tua. Puoi guardare DAZN su un singolo dispositivo da qualsiasi luogo. Con DAZN PLUS puoi eseguire lo streaming di contenuti DAZN da 2 dispositivi contemporaneamente da due posizioni diverse.

Perché si possono condividere le informazioni dell’account solo con qualcuno della famiglia? La sicurezza è uno dei motivi principali.

I tuoi dati di accesso sono dati sensibili (ad esempio, la tua password DAZN potrebbe essere utilizzata per altri servizi online). DAZN non può essere ritenuta responsabile per il consenso a tale condivisione dei dati. Da casa, se accedi alla tua Smart TV e selezioni l’opzione Salva password, chi vive con te può accedere al tuo account senza che tu debba rivelare i tuoi dati di accesso.

Inoltre la società ricorda che il tuo account DAZN è personale e non può essere condiviso. Non puoi concedere l’accesso al tuo account a persone che vivono al di fuori della tua famiglia, almeno che non siano persone fidate.