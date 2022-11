Il volantino che Panorama ha deciso indubbiamente di mettere a disposizione degli utenti in Italia, vuole rappresentare il punto di partenza su cui fare affidamento, nell’idea comunque di avvicinare il maggior quantitativo di persone all’acquisto.

Il risparmio è fortissimo solo in negozio, poiché ricordiamo che gli acquisti potranno essere completati solamente recandosi personalmente nel punto vendita, non sul sito ufficiale o da altre parti sul territorio nazionale. A prescindere da ciò, il prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi.

Panorama impressionante: scoperto un volantino assurdo

Fino al 23 novembre da Panorama l’elettronica ha un prezzo davvero irrisorio, grazie anche al Black Friday, infatti gli utenti possono acquistare prodotti di ottimo livello, anche smartphone, pagandoli molto poco. E’ questo il caso del bellissimo Galaxy A03, un device dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, ad oggi acquistabile con un esborso finale non superiore ai 149 euro.

Coloro che invece vorranno puntare verso categorie merceologiche completamente differenti, potranno decidere di accedere ad un televisore in vendita a 139 euro, un ferro da stiro a caldaia da 39 euro, oppure anche un microonde Samsung, il cui prezzo è di soli 79 euro. Tutti questi acquisti, come ampiamente anticipato, potranno essere completati solamente nei negozi fisici, in questo modo si avrà la certezza di toccare con mano il prodotto, prima di eventualmente scegliere di acquistare; a prescindere da ciò, le condizioni di vendita sono pressoché immutate rispetto al passato, godendo di tantissimi plus.