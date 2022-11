Il colosso OnePlus si continua ad affermare uno dei produttori più attenti al supporto del propri dispositivi. Dopo aver rilasciato la OxygenOS 13 per OnePlus 10 Pro alla fine di settembre, ecco Android 13 in versione stabile inizia ad arrivare anche per smartphone più “vecchi”, ovvero OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro.

Le novità di questo update non sono poi molte: oltre ai cambiamenti propri di Android 13, l’aggiornamento si concentra soprattutto sulla risoluzione di bug e problemi del sistema operativo. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

La gamma OnePlus 9 riceve la versione stabile di Android 13

I top di gamma dello scorso anno dunque ricevono l’aggiornamento all’ultima versione del sistema operativo in versione stabile dopo qualche mese di versioni beta: si spera che i feedback degli utenti che hanno avuto modo di provare le Open Beta della OxygenOS 13 siano stati ascoltati dagli sviluppatori e che il software sia effettivamente stabile.

Non manca comunque qualche piccola novità grafica, come il tema grafico Aquamorphic Design già visto su alcuni smartphone OPPO. L’aggiornamento OxygenOS 13 per OnePlus 9 e 9 Pro è già in rollout in queste ore in India, Nord America e Europa. Per installare l’update, che ha un peso di circa 5 GB, basta recarsi in Impostazioni e selezionare la voce relativa agli aggiornamenti. Dovrebbe anche arrivare una notifica che avvisa l’utente della possibilità di aggiornare il proprio smartphone.

Nonostante il rilascio di Android 13 in versione stabile, il programma Open Beta di OnePlus continuerà: nelle prossime settimane saranno infatti disponibili nuove versioni beta del software, che daranno un’anteprima sulle prossime novità in arrivo.