Netflix: 3 Serie TV pazzesche e folli da non perdere assolutamente

Anche questo mese di novembre Netflix sta dominando la scena del mondo dei servizi di streaming. Non c’è nessuno come il colosso attualmente a disporre di così tanti contenuti interessanti. A testimoniarlo sono le tantissime visualizzazioni del pubblico.

Netflix propone alcuni contenuti da favola: secondo quanto riportato sono tantissimi gli utenti che gli stanno guardando ultimamente

Dopo aver analizzato gli ultimi dati, sembra che Netflix abbia creato nuovi capolavori, o meglio abbia incluso all’interno della sua programmazione alcune serie tv davvero incredibili.

La prima serie in assoluto che ha confermato ancora una volta il suo impatto sugli utenti è quella che parla del mostro di Milwaukee. Dahmer, questo il nome della serie e il cognome del serial killer Jeff, ha appassionato tutti coloro che non conoscevano la storia, la quale è stata riprodotta in maniera molto fedele.

Un’altra serie TV che sta appassionando tantissimo le persone è Inside Man. Questo contenuto vede un uomo intento dal braccio della morte a risolvere casi per puro diletto. Chiaramente nel frattempo cercherà in tutti i modi di rallentare il suo destino, aiutando a sua insaputa una giornalista che proverà in ogni modo a salvare la vita ad una sua amica.

L’altra serie che è tornata di nuovo in auge è Manifest. La quarta stagione che racconta le vicissitudini del volo 828 scomparso improvvisamente per poi riapparire cinque anni dopo, entra nel vivo del racconto riprendendo da dove si era stoppato tutto. Il mistero continua ad infittirsi così come la trama che diventa molto più ingarbugliata.