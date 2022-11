Una vicenda capitata in Cina ha suscitato stupore in tutto il mondo. A quanto pare, un uomo della provincia costiera orientale dello Zhejiang, è andato di corsa al pronto soccorso a causa di forti crampi addominali e alla schiena. La causa di ciò? Aveva mangiato un granchio vivo. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Uomo mangia granchio vivo: ecco cosa è successo a Lu

Il paziente, di nome Lu, è stato ricoverato d’urgenza per gravi problemi al torace, al fegato, all’addome e all’apparato digerente. Inizialmente i medici erano un po’ spaesati, essendo che l’uomo rispondeva negativamente alle domande che i dottori gli ponevano. Pertanto, questi ultimi non sapevano di quale problema di salute si potesse trattare.

Poco dopo, però, la soluzione è arrivata direttamente dalla moglie, la quale ricordò che non molto tempo prima il marito aveva mangiato un granchio vivo per vendetta dopo che questo pizzicò sua figlia.

Una scelta sicuramente scellerata per diversi motivi, ma ciò che rende realmente pericoloso il gesto è che all’interno delle carni del granchio sono sedimentati migliaia di parassiti, eliminati poi in un secondo momento mediante la cottura.

Subito dopo gli esami del sangue, si è visto che proprio questo gesto pericoloso di Lu lo ha fatto imbattere in tre diversi parassiti molto pericolosi. L’uomo, dopo aver saputo di ciò, ha dichiarato ai medici “Volevo vendicarmi di mia figlia. Quando eravamo vicino a un ruscello mia figlia è stata pizzicata da un piccolo granchio, quindi mi sono arrabbiato e me lo sono mangiato vivo per vendetta.“