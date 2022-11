SpaceX ha lanciato 49 satelliti fino ad oggi, la maggior parte dei quali è bruciata nell’atmosfera pochi giorni dopo. La causa di questo fallimento di oltre 50 milioni di dollari è stata una tempesta geomagnetica causata dal sole.

Le tempeste geomagnetiche si verificano a causa del Sole. Ciò è causato dalle fluttuazioni che fanno esplodere elettroni, protoni e altre particelle nello spazio.

Quando queste radiazioni raggiungono la Terra, innescano molti processi complicati che possono causare molti problemi a qualsiasi cosa in orbita. E gli ingegneri come me stanno lavorando per comprendere meglio questi rischi e difendere i satelliti da essi.

Il sole rilascia sempre nello spazio una quantità costante di particelle cariche. Questo è chiamato vento solare. Il vento solare porta con sé anche il campo magnetico solare. A volte, le fluttuazioni localizzate sul sole scagliano esplosioni di particelle insolitamente forti in una particolare direzione. Se la Terra si trova sulla traiettoria del vento solare potenziato generato da uno di questi eventi e viene colpita, si ottiene una tempesta geomagnetica.

La tempesta geomagnetica più potente

Le due cause più comuni delle tempeste geomagnetiche sono le espulsioni di massa coronale, esplosioni di plasma dalla superficie del sole, e il vento solare che fuoriesce attraverso i fori coronali: punti a bassa densità nell’atmosfera esterna del sole.

La velocità con cui il plasma espulso o il vento solare arriva sulla Terra è un fattore importante: maggiore è la velocità, più forte è la tempesta geomagnetica. Normalmente, il vento solare viaggia a circa 1,4 milioni di km/h. Ma forti eventi solari possono essere fino a cinque volte più veloci.

La più forte tempesta geomagnetica mai registrata fu causata da un’espulsione di massa coronale nel settembre 1859. Quando la massa di particelle colpì la Terra, causarono sovratensioni nelle linee telegrafiche che diedero fuoco agli strumenti telegrafici. Se una tempesta geomagnetica di questa portata colpisse la Terra oggi, causerebbe circa 2 trilioni di dollari di danni.