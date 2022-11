Secondo le Nazioni Unite, la popolazione umana dovrebbe raggiungere gli otto miliardi entro il 15 novembre.

L’organizzazione attribuisce questo aumento all’aumento della durata della vita, un miglioramento della qualità del cibo, dell’igiene personale e della medicina. Ha anche aggiunto che “livelli elevati e persistenti di fertilità in alcuni paesi” hanno contribuito alla crescita della popolazione.

“Otto miliardi di persone. È una pietra miliare importante per l’umanità“, afferma Natalia Kanem, direttrice esecutiva del Fondo per la popolazione delle Nazioni Unite, per Amélie Bottollier-Depois dell’Agence France-Presse (AFP). “Eppure, mi rendo conto che questo traguardo non piacerà a tutti. Alcuni esprimono la preoccupazione che il mondo sia sovrappopolato”.

Kanem mette in guardia contro “l’allarmismo demografico“, affermando che quando i governi si sono concentrati solo sui numeri in passato, l’allarmismo ha portato a “violazioni dei diritti umani”, comprese campagne di sterilizzazione forzata e restrizioni alla pianificazione familiare e alla contraccezione, scrive Lizzy Davies del Guardian.

Non bisogna creare allarmismo

Gli esperti affermano che il problema più grande è il consumo eccessivo da parte dei ricchi, secondo l’AFP. Se tutti nel mondo vivessero come fanno gli americani, avremmo bisogno di 5 Terre per soddisfare la domanda.

“Il nostro impatto sul pianeta è guidato molto più dal nostro comportamento che dai nostri numeri“, dice all’AFP Jennifer Sciubba, ricercatrice del Wilson Center. Concentrarsi solo sul numero totale di esseri umani consente alle persone nei paesi più ricchi di trasferire la colpa ai paesi in via di sviluppo dove la crescita della popolazione è la più alta, dice la pubblicazione.

Ma William Ryerson, presidente del Population Media Center, e Kathleen Mogelgaard, presidente e CEO del Population Institute, scrivono in un editoriale per Hill che il traguardo degli otto miliardi dovrebbe davvero essere un “campanello d’allarme“. L’istruzione, la pianificazione familiare e i contraccettivi sono legati a tassi di natalità più bassi.