Illusione Ottica: questa sanno risolverla solamente gli esperti

Hey tu! Ora che ti sei “imbottigliato” in questa illusione ottica non potrai uscirne così facilmente, almeno che tu non sappia la soluzione… Hai 20 secondi per trovarla, se riuscirai a portare a termine la sfida vorrà dire che sei già pronto per altre missioni come questa. Allora? Riscalda la mente, gli occhi e attiva il cronometro!

Illusione Ottica: gli indizi per trovare l’uomo nel dromedario

Riesci a vedere l’uomo nell’immagine del dromedario? NON BARARE! Non è ancora giunto il momento di cercare la soluzione! Intanto ci teniamo ad avvisarti che questa illusione ottica rispetto alle altre è più complessa sia per il poco tempo (seppur maggiore rispetto a tante altre “verifiche visive”) che per il trucco utilizzato col fine di nascondere l’uomo. Dunque, ci vorrà maggiore furbizia e intuito del solito.

Ecco, ora puoi analizzare l’immagine, ma prima dovrai attivare il cronometro. Come procede? Trovato il soggetto nascosto? Se ancora non sei riuscito a scovarlo, ti consigliamo di guardare attentamente in basso a destra, magari da più angolazioni.

Già che ci siamo vi raccontiamo un aneddoto. Questa illusione ottica venne realizzata esattamente negli anni ’80, per mettere alla prova i bambini e distrarli al contempo. Dopo anni sono riemerse con lo stesso obiettivo: far divertire riflettendo. Ebbene, se immagini di questo tipo ti divertono, puoi sempre dare un’occhiata a quelle qui di seguito e rimanere sintonizzati sul nostro sito.

