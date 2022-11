Iliad distrugge Vodafone: torna l'offerta con quasi 200GB in 5G gratis

Torna di nuovo di moda una delle offerte migliori di Iliad, quella che già qualche mese fa ha fatto innamorare diversi utenti.è ritornata infatti quella Giga 120, la quale ha sempre lo stesso prezzo: solo 9,99 € al mese per sempre.

Iliad consente a chi lo sottoscrive di avere ogni mese 120 giga in connessione 5G gratuita, minuti ed SMS senza limiti verso tutti.

Iliad continua a proporre anche la sua fibra ottica per pochi euro mensili: si parte da soli 19,99 € al mese per sempre con 5 gigabit

Iliad nasce come gestore di telefonia mobile e arriva in Italia ormai diversi anni fa con molti i presupposti per un futuro solito. A quanto pare quel momento è già arrivato da tempo, con oltre 10 milioni di utenti attivi di cui il 96% soddisfatti.

Il merito è anche del lancio della fibra ottica, un modo per entrare nelle case degli italiani alla grande e soprattutto con tanta qualità. A dimostrarlo è proprio questa offerta, la quale consente di avere tutto a 19,99 € al mese nel caso in cui doveste essere già utenti mobili di Iliad. La condizione è che abbiate un’offerta da 9,99 € attiva sul vostro numero. In caso contrario pagherete come le persone che non fanno parte del gestore: 24,99 € al mese. Chiaramente i prezzi sono da intendere per sempre. Il costo di installazione è di 39,99 € una tantum.

Nell’offerta sono comprese chiaramente chiamate senza limiti verso tutti i gestori sia fisiche mobili dal vostro telefono fisso. Inoltre potrete utilizzare una connessione con velocità fino a 5 Gigabit suddivisi tra Wi-Fi, Porte Ethernet e chiamate illimitate.