L’operatore francese Iliad ha recentemente deciso di chiudere la commercializzazione della propria offerta denominata Flash 160 al prezzo di 9.99 euro al mese.

In compenso però, ha deciso di rilanciare l’offerta denominata Giga 120 al prezzo di 9.99 euro al mese. Ricordiamoci insieme cosa comprende.

Iliad rilancia la Giga 120 al posto della Flash 160

L’offerta denominata Giga 120 comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 120 Giga di traffico dati validi anche in 5G, il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese. L’offerta è attivabile direttamente online sul sito ufficiale dell’operatore, tramite le SIMBOX presenti presso gli Iliad Store con l’assistenza degli addetti Iliad e nei cosiddetti Corner sparsi in diversi punti vendita sul territorio nazionale.

Iliad Giga 120 torna anche ad essere l’unica offerta in commercio con cui è possibile ottenere l’accesso alla rete 5G di Iliad. L’offerta in questione include anche minuti illimitati dall’Italia verso numerazioni di rete fissa e rete mobile di Canada e USA, e minuti illimitati dall’Italia verso tantissime numerazioni di rete fissa estere.

L’offerta Iliad Giga 120 può essere utilizzata anche in Roaming UE e in Regno Unito alle stesse condizioni nazionali per minuti ed SMS e con un tetto al traffico dati utilizzabile ogni mese, attualmente pari 9 Giga per tutto il 2022. Per i nuovi clienti, il costo di attivazione per acquistare una nuova SIM Iliad nel formato trio è di 9,99 euro, a cui si somma l’importo del primo canone mensile anticipato dell’offerta, pari in questo caso a 9,99 euro. Il totale che i nuovi clienti dovranno pagare per entrare in Iliad con l’offerta Giga 120 è quindi di 19,98 euro. Visitate il sito per maggiori informazioni.