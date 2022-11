Euronics è spaventosa: Black Friday già iniziato, iPhone e smartphone quasi gratis

Le offerte che notate qui sotto fa parte del volantino di Euronics, il colosso che ha deciso di anticipare sotto certi versi il prossimo Black Friday. Ovviamente l’obiettivo dell’azienda è quello di battere la concorrenza e con prezzi del genere non si può fare altro. Se volete approfittare dei prezzi che notate nella lista qui sotto, non dovete fare altro che recarvi in un punto vendita o magari direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Ricordiamo che tutto quello che acquisterete avrà una garanzia valida per un periodo di almeno due anni, ovviamente estendibili.

Euronics mette in sconto tantissima merce all’interno del suo ultimo volantino: a novembre arrivano i grandi sconti che porteranno al Black Friday

Gli utenti che stanno cercando una Smart TV, si possono buttare sul celebre marchio LG che è leader assoluto. La sua nuova TV di tipo OLED con 55″ di ampiezza consente una risoluzione massima in 4K e un prezzo di 999 euro. Potrete prenotarla anche online.

Segue poi uno dei computer portatili più interessanti, ovvero quello di Asus. Si tratta di una variante da 15,6″ che dispone del processore i3 al suo interno con 8GB di memoria RAM e 256GB di SSD interno. Con lo sconto del 33% il prezzo arriva a 399 €.

Se state cercando poi la scopa elettrica perfetta per la vostra casa, ecco un modello ricaricabile di Hoover. Con uno sconto del 54,7% sul prezzo di base, ecco un costo finale di soli 99 €. Infine non si può non parlare del Samsung Galaxy S22, smartphone che con lo sconto del 31,8% arriva a 579 €.