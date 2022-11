Esselunga si traveste da grande rivenditore di elettronica, mettendo sul piatto una delle migliori offerte che abbiamo mai visto nell’ultimo periodo, i nuovi prezzi del volantino sono a dir poco incredibili, e propongono al cliente un risparmio da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

La campagna promozionale abbraccia la cosiddetta offerta tech, ciò sta a significare che gli acquisti sono effettuabili in ogni negozio in Italia, entro il 16 novembre, prestando però attenzione alle scorte disponibili. Come al solito potrebbero essere limitate, e di conseguenza terminare prima dell’effettiva data di scadenza della promozione stessa.

Esselunga: quali sono gli sconti

Lo sconto del momento ruota attorno all’Apple iPhone 14, uno smartphone che sin da subito ha catturato l’attenzione di un pubblico ampissimo in Italia, e nel mondo, ma da sempre considerato in vendita ad un prezzo troppo elevato. Oggi, grazie ad Esselunga, gli utenti potranno pensare di acquistare la variante con 128GB di memoria interna, ad un prezzo finale di soli 959 euro.

La scheda tecnica del prodotto stesso è da urlo, si parla di un display da 6,1 pollici di qualità OLED, processore A15 Bionic, connettività 5G, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 12 megapixel, registrazione video fino in 4K e dolby vision.

La variante commercializzata da Esselunga è completamente sbrandizzata, ciò sta a significare che gli aggiornamenti di sistema sono rilasciati dal produttore, e saranno sicuramente più tempestivi di quelli promessi dall’operatore telefonico.