C’è una specie di pesce che può essere scovata solamente in un posto sul nostro pianeta. Almeno per ora. Si tratta del Cyprinodon diabolis, il quale vive nel “Devils Hole“, una formazione geologica che si trova in una caverna del Parco nazionale della Valle della morte. A quanto pare questa potrebbe essere la creatura più consanguinea esistente sulla Terra. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Pesce che non esiste: ecco dov’è stato trovato

Nella grotta sono presenti 263 pesci. La grandezza dello spazio è di circa 3×6 e la profondità di 152 metri; la temperatura è mite ed è di 33 gradi Celsius tutto l’anno. La specie ha vissuto in questo posto per almeno 1.000 anni. Forse fino a 20.000 anni!

Un isolamento di questo tipo ha di certo portato a delle conseguenze. Infatti, pare che gli esperti, come riportato sulla rivista Proceedings of the Royal Society B, abbiano visto che i genomi dei pesci di Devils Hole sono in media identici al 58%. “L’equivalente di cinque o sei generazioni di accoppiamenti di fratelli pieni“, sostiene Christopher Martin, biologo evoluzionista presso l’Università della California, Berkeley e autore senior del nuovo studio.

In questi pesci è mancante un gene che viene coinvolto di norma nella produzione di spermatozoi, ossia uno che provoca infertilità se viene eliminato in altre specie. Dunque è assolutamente sorprendente che essi siano stati addirittura in grado di potersi riprodurre. E non solo: il pesce ha anche perso un gene che gli dà ausilio nella sopravvivenza in ambienti dove c’è poco ossigeno. E la grotta è quasi completamente deossigenata.