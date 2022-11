Dynamic Island è senza dubbio la nuova funzionalità più impressionante sui modelli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max di quest’anno. Secondo i rapporti, il pannello di notifica multitasking che sostituisce il notch sarà disponibile su tutti e quattro i modelli di iPhone 15 il prossimo anno. La capacità di Apple di trasformare la tacca controversa in qualcosa di affascinante è un risultato importante.

Secondo 9to5Google, Apple ha apportato un aggiornamento minore a Dynamic Island nella più recente beta di iOS 16.2. Le versioni precedenti di iOS 16 limitavano a due il numero di icone che potevano essere mostrate sulla barra di stato di iPhone 14 Pro. Questi erano il simbolo della batteria (con la percentuale di durata residua della batteria) e l’emblema Wi-Fi o le barre che mostravano la potenza del segnale cellulare.

Dynamic Island è disponibile anche su Android

Durante la riproduzione di musica su iPhone con iOS 16.2 Beta caricato, Dynamic Island si riduce in larghezza, consentendo la visualizzazione simultanea di tutte e tre le icone nella barra di stato. Potrebbe non sembrare una questione importante, ma è per le persone che vedono uno dei simboli svanire dalla barra di stato dei loro telefoni e credono che ci sia un problema di connessione. Ciò è dovuto al fatto che non è sempre evidente che il simbolo mancante è correlato alle dimensioni di Dynamic Island.

Tieni presente che questo non è un problema con l’iPhone 14 Pro Max grazie al suo display più grande da 6,7 ​​pollici rispetto allo schermo da 6,1 pollici dell’iPhone 14 Pro. Anche prima dell’aggiornamento, l’iPhone 14 Pro Max poteva visualizzare tutte e tre le icone della barra di stato contemporaneamente grazie al suo schermo più grande.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple non rilascerà iOS 16.2 fino a metà dicembre. Tuttavia, se ti iscrivi al programma iOS 16 Beta, potrai ottenere subito questa versione aggiornata e migliore di Dynamic Island sul tuo iPhone 14 Pro. Dopo aver visitato il sito Web dell’Apple Beta Software Program, scegli iOS 16, inserisci l’ID Apple e la password, quindi procedi come indicato.

Crea un backup dei tuoi dati in anticipo perché se desideri uscire dal programma beta prima del rilascio dell’edizione stabile di iOS 16.2, dovrai eliminare i dati del tuo telefono. Gli utenti Android non sono esclusi. L’app dynamicSpot è costantemente aggiornata ed è disponibile su Google Play Store. Puoi anche rispondere agli SMS dagli avvisi dell’app utilizzando dynamicSpot.