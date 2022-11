Conad asseconda il più possibile le richieste dei consumatori, con il lancio di uno dei migliori volantini in circolazione, al cui interno si possono trovare offerte speciali e prezzi davvero mai visti prima d’ora in Italia. Il risparmio è super, ma ricordatevi che gli acquisti potranno essere completati solo in negozio.

Avete capito bene, a differenza di quanto vediamo quotidianamente da Unieuro o MediaWorld, con i supermercati del nostro paese non si sfugge, e la maggior parte degli ordini devono necessariamente essere completati recandosi personalmente presso il punto vendita di riferimento, come in questo caso.

Conad: occhio alle migliori offerte di oggi

Conad non molla la presa sugli utenti, promettendo un volantino dal risparmio assicurato anche nel momento in cui si deciderà di acquistare uno smartphone di fascia più o meno elevata. Il modello coinvolto nella campagna promozionale corrente non è altro che lo ZTE Blade A31 Lite, un dispositivo che al giorno d’oggi potrà essere selezionato con un esborso finale di soli 69 euro.

Non mancano ad ogni modo anche riferimenti verso altre categorie merceologiche, che possono comprendere, ad esempio, un televisore HiSense, disponibile all’acquisto a 169 euro, oppure anche il tagliacapelli da 39 euro, un prezzo veramente ridottissimo, se considerate che alla stessa cifra sarà acquistabile anche il frullatore ad immersione di Moulinex.

Tutti coloro che vorranno acquistare, lo ricordiamo, dovranno necessariamente recarsi personalmente in uno dei tanti punti vendita Conad in Italia.