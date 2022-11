Se hai deciso di installare DAZN su Sky Q, ecco la guida che devi seguire.

Potrai trovare l’app DAZN dalla sezione App del menu Sky Q. Basta premere “Home” sul telecomando e scorrere fino alla sezione App. Non è necessario scaricare DAZN, sarà automaticamente disponibile sul tuo box Sky Q.

Di tanto in tanto, potrai anche vedere i giochi DAZN e l’app promossi in diverse sezioni del menu Sky Q.

Cosa fare se non trovi l’App DAZN su Sky Q

Se non vedi l’app DAZN sul tuo Sky Q, è probabile che la tua scatola non sia stata aggiornata con l’ultima versione del software. Verifica se il software più recente è stato scaricato correttamente selezionando il pulsante Home dal telecomando del televisore e andando su Impostazioni, Info, Versione software. Se non disponi dell’ultima versione installata, puoi selezionare e fare clic sulla funzione di aggiornamento utilizzando la freccia sul lato destro del telecomando.

Per ottenere la migliore esperienza su DAZN, basta collegare la Sky Q box al router con un cavo ethernet. DAZN funzionerà anche con il WiFi, ma un cavo ethernet ti darà una connessione Internet più forte e affidabile.

Requisiti del dispositivo

8,0 Mbps è la velocità di download di Internet consigliata per la risoluzione HD, con una qualità video superiore e immagini ad alta frequenza.

L’app DAZN si aggiornerà automaticamente sulla tua Sky Q box. DAZN è ottimizzato per funzionare con l’ultima versione del software Sky Q che si aggiornerà automaticamente all’ultima versione, ma puoi anche aggiornarlo manualmente.

Per accedere all’App DAZN su Sky Q è necessario utilizzare le credenziali del proprio account DAZN personale.

Se preferisci iscriverti a DAZN, vai semplicemente su www.dazn.com e segui le istruzioni. Una volta effettuata la registrazione, puoi utilizzare le stesse credenziali per accedere alla tua casella Sky Q.