Android è pazza: sul Play Store 10 app a pagamento sono gratis solo oggi

Ogni volta che si torna a parlare del mondo Android, non si possono biasimare le offerte che arrivano direttamente dal Play Store. Il market di Google riesce a proporre anche questa volta diversi titoli a pagamento ma in forma gratuita. Ci saranno applicazioni e giochi di diverso tipo che potete scaricare sul vostro dispositivo mobile. I titoli li potete trovare direttamente in basso nel prossimo paragrafo, con tanto di link diretti al Play Store.

Le applicazioni e i giochi Android non sono l’unica cosa in offerta oggi. Anche Amazon infatti si sta premunendo e sta lanciando le migliori offerte già da questo momento prima ancora che arrivi il Black Friday. Se volete evitare di perdervele, c’è bisogno solo di fare una cosa: iscriversi al nostro canale Telegram ufficiale. Qui troverete oltre 62.000 utenti. Clicca qui per entrare.

Android continua ad offrire regali direttamente dal su Play Store di Google, ecco 10 titoli a pagamento da scaricare gratuitamente solo oggi

Tutte le applicazioni e i giochi Android che trovate nell’elenco sottostante potranno essere probabilmente ciò che state cercando. Effettivamente non risulterà difficile trovare un titolo che farà al caso vostro, magari scaricandolo direttamente dal link che trovate evidenziato. Il nostro consiglio è quello di fare quanto prima possibile visto che la promozione potrebbe scadere improvvisamente.