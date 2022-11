Alberi: scoperta l'età del più vecchio arbusto d'Italia

Se gli alberi potessero parlare, saprebbero consigliarci meglio di chiunque altro. Di esperienza ne hanno da vendere poiché alcuni sono in vita da oltre 6000 anni. Chi ama la natura questo lo ha capito già da tempo, cercando in lei la calma e la tranquillità, anziché nelle persone. Ma a proposito, quanti anni ha l’arbusto più “anziano” d’Italia?

Alberi: come si chiama l’arbusto secolare?

Riuscite ad immaginare dove possano essere arrivate le profonde radici dell’arbusto più vecchio d’Italia? Il CREA si, e lo racconta in uno studio pubblicato sull’ultimo numero di Forestry. Dunque, da questo è venuta allo scoperto l’età dell’albero più anziano del nostro paese: ben 2.200 anni di vita, maltempi, raffiche di vento, acqua in abbondanza e siccità. E infatti il fusto protesse sotto i suoi rami anche la regina Giovanna I d’Angiò con i suoi 100 cavalieri da un terribile temporale. Da qui la donna decise di chiamarlo “il castagno dei Cento Cavalli”.

Dove si trova? In Sicilia, e nello specifico a Sant’Alfio in provincia di Catania. L’arbusto più che secolare ha un tronco di ben 18 metri di diametro ed una fitta chioma di circa 1000 metri quadrati. Lo studio effettuato dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e analisi dell’Economia Agraria (CREA), è avvenuto tramite l’analisi di alcuni marker molecolari di solito utilizzati per identificare le diverse varietà di castagni. Da ciò è quindi emerso che i tre tronchi che danno vita all’albero sono nati dallo stesso seme e non da castagne sorelle.

Ma non finisce qui, perché tale scoperta, ha permesso l’inizio dell’analisi comportamentale di tutte le altre piante, valutando e osservando le mutazioni presenti durante la loro crescita.