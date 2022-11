WhatsApp è un’app di messaggistica popolare sia per gruppi che per individui. I creatori dell’app hanno recentemente aumentato il limite dei membri del gruppo da 256 a 1.024 utenti. Questo non è di buon auspicio per te, in particolare se ricevi molti avvisi. A volte sono preferibili meno gruppi di grandi dimensioni rispetto a più gruppi più piccoli, ma WhatsApp si rende conto che probabilmente non vuoi ricevere tutti le notifiche da tutti in ogni momento e sta testando la disattivazione dell’audio di gruppi più grandi per impostazione predefinita.

Non importa se sei un partecipante attivo o meno, poiché anche se fai parte di alcuni gruppi importanti, il tuo telefono potrebbe finire per vibrare senza sosta a causa dei messaggi in arrivo. Spesso mettiamo a tacere tali gruppi per sempre, ma WhatsApp sta attualmente testando la versione beta di un metodo automatizzato.

WhatsApp si prepara all’aggiornamento

Secondo WABetaInfo, la versione beta di WhatsApp 2.22.23.9 ha una nuova funzionalità in cui i gruppi con più di 256 persone vengono automaticamente disattivati ​​per impostazione predefinita. Questo vale per i gruppi a cui ti unisci quando raggiungono i 256 membri. WhatsApp silenzia automaticamente anche i gruppi quando si unisce il 257esimo membro. Se lo desideri, puoi riattivare manualmente il gruppo. Potrebbe essere fattibile se il gruppo è ben moderato e si desidera partecipare alla discussione.

Questo cambiamento nel comportamento dei grandi gruppi viene implementato gradualmente, anche se per il momento sembra che solo pochi beta tester abbiano accesso ad esso. La funzione è piuttosto utile e prevediamo che sarà inclusa a breve nella versione stabile di WhatsApp, ma il servizio di messaggistica non ha dichiarato una data né ha riconosciuto di lavorare sulla funzionalità.

Nel frattempo, WhatsApp ha iniziato a implementare Comunità, una nuova funzionalità che consente agli utenti di consolidare i gruppi collegati in un’unica posizione all’interno di WhatsApp. Questo potrebbe essere un altro aspetto che limita il numero di avvisi inutili, con le persone che si concentrano su un problema specifico in ogni gruppo unico.