La Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. questa settimana ha tenuto una cerimonia di inaugurazione per il suo nuovo impianto di produzione presso il Southern Taiwan Science Park vicino a Tainan. La fabbrica dovrebbe iniziare la produzione in serie di chip utilizzando la tecnologia di processo N3 dell’azienda nella seconda metà del 2022.

TSMC ha iniziato a costruire il suo nuovo impianto di produzione alla fine di ottobre 2019. L’azienda inizierà a spostare le attrezzature nei prossimi mesi e la fabbrica sarà completata in 1 anno e mezzo. Mark Liu, presidente di TSMC, ha dichiarato alla cerimonia che la struttura avrà una capacità di produzione di circa 55.000 chip utilizzando il processo di fabbricazione N3 dell’azienda quando diventerà pienamente operativo nella seconda metà del 2022.

La società è stata autorizzata a iniziare la costruzione della fabbrica nel 2018 e, all’epoca, il costo della fabbrica era stimato intorno i 19,5 miliardi. Tradizionalmente, TSMC costruisce le sue fabbriche in più fasi, ma in questo momento l’azienda non ha rivelato se aveva completato la costruzione di edifici per tutte le fasi, o solo per la prima. Nel frattempo, poiché TSMC di solito costruisce le cosiddette “gigafab” (impianti di produzione di semiconduttori con una capacità produttiva di oltre 100.000 WSPM), è probabile che si tratti della prima fase di un grande progetto.

Saranno implementate nuove tecnologie e posti di lavoro

TSMC gestisce già impianti di produzione Fab 14 e Fab 18 (che devono ancora essere completamente costruiti) nel sud di Taiwan Science Park vicino a Tainan, quindi il nuovo fab li completerà. Attualmente, TSMC impiega circa 15.000 persone presso Fab 14 e Fab 18. Dopo che la Fab 18 sarà completamente costruita e la nuova struttura diventerà operativa, il numero di dipendenti nell’area di Tainan aumenterà a circa 20.000.

Il processo di fabbricazione N3 di TSMC utilizzerà strutture a transistor FinFET ed è progettato sia per applicazioni mobili che di calcolo ad alte prestazioni. La tecnologia di produzione a 3 nm promette di offrire un aumento delle prestazioni fino al 15% (a parità di potenza e numero di transistor), una riduzione della potenza fino al 30% (a parità di clock e complessità) e un aumento della densità logica fino al 70%.

Si dice che il nuovo nodo utilizzi la litografia ultravioletta estrema (EUVL) per un massimo di “oltre 20 strati“, cosa che nessun nuovo processo fa oggi.