Smartphone: le sembianze dell'uomo tra 1.000 anni fanno davvero paura

Godiamoci quello che siamo ora, esseri umani dotati di due iridi ricche di dettagli e colore, schiena più o meno dritta, braccia lunghe e proporzionate al corpo ma soprattutto cervello abbastanza grande per pensare (seppur troppo paranoico). Perché? Quella che avete appena visto è l’immagine del futuro del corpo umano tra 1.000 anni, trasformato dalla tecnologia e dall’abuso degli smartphone.

Smartphone: stiamo finendo in un circolo vizioso piuttosto pericolos

L’idea ha avuto inizio dalle menti della compagnia americana TollFreeForwarding. Queste hanno realizzato Mindy, la prima donna del futuro, dotata di mani ad artiglio, collo corto, cervello piccolo e con la gobba. L’obiettivo è quello di scuotere le vecchie e le nuove generazioni, al fine di resettare anche per un attimo le abitudini tossiche del presente.

Bisogna essere sinceri e farci un esame di coscienza: è evidente che ognuno di noi durante l’arco della giornata passi più di 3 ore con lo sguardo incollato al telefono. La colpa è in primis della nostra dipendenza dalle app come Whatsapp ed Instagram, ma c’è un modo per uscire da tale circolo vizioso?

Innanzitutto bisogna essere consapevoli che un uso esagerato dello smartphone oltre ai problemi che coinvolgono la mente, provochi delle conseguenze sulla postura e sulla nostra condizione psicofisica. Nel primo caso i dispositivi possono portare alla FOMO (Fear Of Missing Out), nonché la paura di essere esclusi dalla vita sociale, ma anche alla nomofobia anche detta cellularomania, ovvero la difficoltà a staccarsi dal telefono. Se credete che la situazione non sia già abbastanza grave, vi basterà pensare al fatto che l’abuso dello smartphone porti addirittura stati d’ansia quando rimane a corto di batteria, di credito o senza internet. Da non sottovalutare anche la paura di non esser raggiungibili e la convinzione che lo sfregare dei tessuti sia in realtà la vibrazione del proprio dispositivo.