Sky Wi-Fi in Fibra è gratis, la grande novità e i prezzi online

Sky Wi-Fi è il nuovo operatore che da qualche tempo sta lanciando le sue offerte di rete fissa, le quali rappresentano un’ottima soluzione visti anche gli sconti attuali. Sono state lanciate poco tempo fa le nuove proposte che prevedono un costo di attivazione gratuito con uno sconto di cinque euro al mese per 18 mesi sul prezzo finale che riguarda le offerte in fibra.

Le promozioni iniziali lanciate precisamente lo scorso 22 agosto 2022 risultavano disponibili a 24,90 € al mese per 18 mesi, con il costo di attivazione che era pari a 29 €, oltre a 50 € previsti per le versioni con il WiFi Pod. Queste erano valide fino al 25 settembre, prorogate poi fino allo scorso 6 novembre. Ora non sono più disponibili.

Sky Wi-Fi, arrivano i nuovi prezzi per chi decide di attivare solo la fibra ottica

La scena è totalmente cambiata, visto che la scadenza delle precedenti offerte ha aperto nuovi scenari. Sarà possibile infatti attivare direttamente online i nuovi abbonamenti in fibra di Sky Wi-Fi. Dal 7 novembre infatti sono disponibili i nuovi prezzi mensili senza l’ulteriore sconto di 5 euro al mese per 18 mesi applicato in precedenza sui canoni mensili delle promozioni. Il costo di attivazione però sarà gratuito.

Sono sempre disponibili poi tutti gli sconti che riguardano le opzioni per chiamate illimitate nazionali, gratis per il primo anno e mezzo e poi a cinque euro al mese. Disponibile ancora anche lo sconto su Ultra Wi-Fi, il quale è gratis per 18 mesi per poi costare 3 euro al mese. Per tutte le offerte dettagliate potrete recarvi sul sito ufficiale.