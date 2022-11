In un 2022 costellato dalle brutte notizie, sembra finalmente arrivata una nota positiva alquanto inaspettata sebbene fortemente voluta, mentre il mondo è preoccupato per la crisi energetica e per la guerra in Ucraina, arriva un dato confortante sulle emissioni di gas inquinanti e in generale sui livelli di anidride carbonica, il loro aumento registrato nel 2022 è stato inferiore all’1% rispetto allo stesso dato dello scorso anno.

La conferma arriva direttamente dall’Agenzia Internazionale per l’Energia, organizzazione con sede a Parigi il cui compito è collaborare coi Governi di tutto il mondo per stilare strategie per uno sviluppo sostenibile.

I dati sulle emissioni

Dati alla mano emerge che attualmente nell’ultimo anno abbiamo rilasciato la “bellezza” di 33,8 miliardi di tonnellate di CO2 da combustibili fossili, un numero ancora mostruoso che però lascia spazio ad una piccola luce di speranza, abbiamo infatti prodotto solamente di 300 milioni di tonnellate in più rispetto a quanto emesso nel 2021, anno in cui l’umanità ha prodotto 2 miliardi di emissioni in più rispetto al precedente.

A segnare questo dato incoraggiante sono sicuramente le nuove politiche legate al rinnovabile e la sempre crescente adozione delle auto elettriche che in piccola parte stanno dando il loro contributo.

“La crisi energetica globale innescata dall’invasione russa dell’Ucraina ha spinto molti paesi a utilizzare altre fonti di energia per sostituire le forniture di gas naturale che la Russia ha trattenuto dal mercato. La notizia incoraggiante è che il solare e l’eolico stanno colmando gran parte del divario, con l’aumento del carbone che sembra essere relativamente piccolo e temporaneo”, ha dichiarato il direttore esecutivo dell’IEA, Fatih Birol.