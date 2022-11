“Una nazione che distrugge gli alberi distrugge se stessa. Le foreste sono i polmoni della nostra terra, purificano l’aria e danno nuova forza alla nostra gente” disse Franklin D. Roosevelt, un vecchio presidente americano.

Gli esperti stimano che ogni anno vengono abbattuti circa 15 miliardi di alberi, il che equivale a 27 foreste al minuto grandi come un campo di calcio. Nel 2015 c’erano circa 3,04 trilioni di alberi in totale sul nostro pianeta. Un semplice calcolo rivela che ci vorrebbero poco più di 200 anni prima che tutti gli alberi del mondo scompaiano completamente dal paesaggio del nostro pianeta.

Perché gli alberi sono importanti?

Gli alberi forniscono una fonte fondamentale di sostentamento a tutti i tipi di vita sulla terra, inclusi esseri umani, animali e altre piante. Agiscono come filtri naturali dell’aria per consentirci di respirare, aggiungono nutrienti al suolo per consentirci di coltivare i raccolti e svolgono un ruolo fondamentale nella protezione dell’ambiente in modo da poter vivere in sicurezza.

Il nostro bisogno di alberi continuerà a crescere man mano che la popolazione mondiale diventerà sempre più grande. È quindi nell’interesse sia nostro che del nostro pianeta frenare la deforestazione globale. Come dice l’autrice Munia Khan, “Gli alberi muoiono per noi. Non dobbiamo dimenticarlo. Dobbiamo amare gli alberi con ogni respiro che prendiamo finché non periamo”.

Cosa accadrebbe se tutti gli alberi morissero?

Senza alberi per filtrare l’inquinamento atmosferico. La popolazione di tutto il mondo si troverebbe di fronte a uno smog soffocante.

Gli alberi rimuovono gli inquinanti nocivi e le sostanze chimiche dal suolo. Pertanto, senza di loro sarebbe quasi impossibile coltivare qualsiasi cosa sulla Terra. Ci sarebbe un forte aumento della siccità in quanto non ci sarebbero alberi per rilasciare la pioggia nell’atmosfera. Entro il 2050 la distruzione delle le foreste pluviali potrebbero ridurre la pioggia in tutta l’Amazzonia fino al 21% nella stagione secca.

Uno sbalorditivo 70% di animali e piante perderebbe il proprio habitat. Gli alberi assicurano che l’aria che respiriamo sia pulita e ricca di ossigeno convertendo la nociva anidride carbonica (G02) in ossigeno.