Il Black Friday di MediaWorld è già arrivato, in questi giorni sono state attivate nuove offerte molto speciali che riducono vertiginosamente i prezzi più bassi del momento, ed offrono ai consumatori finali la possibilità di accedere a sconti mai visti prima d’ora.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, possono essere completati indistintamente dalla provenienza territoriale, ovvero sono completabili sia in negozio che online, a prescindere dalla regione di appartenenza. Attenzione solamente agli ordini tramite il sito, potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Le offerte Amazon sono in esclusiva gratis sul nostro canale telegram, scopritele subito a questo link.

MediaWorld: offerte da paura con tantissimi sconti per il Black Friday

Con la nuova campagna promozionale, Mediaworld cerca di prolungare le offerte Black Friday, mantenendo ugualmente alti i livelli di sconto, e la possibilità di accedere comunque ad una importantissima selezione di sconti di fascia alta.

I modelli acquistabili si sprecano letteralmente, si parte dal bellissimo Apple iPhone 14, disponibile ad un prezzo finale di soli 1049 euro, come anche tutta la line-up del Galaxy S22 del 2022, tra cui troviamo il modello base a 749 euro, per salire sul Galaxy S22+ a 949 euro, oppure anche il Galaxy S22 Ultra a 999 euro. Tra tutti questi emergono anche l’iPhone 13, in vendita a 949 euro, oppure un buon Magic 4 pro, disponibile proprio nel periodo alla cifra finale di 799 euro.

Gli sconti li potete osservare direttamente sul sito ufficiale, in questo modo potrete accedere ai singoli prezzi bassi, riuscendo a spendere sempre meno su ogni acquisto, per poi decidere se eventualmente recarvi in negozio.