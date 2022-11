LG Display ha presentato martedì quello che chiama il primo display estensibile ad alta risoluzione al mondo. La tecnologia consente allo schermo da 12 pollici di essere allungato fino a 14 pollici e anche piegato e attorcigliato senza alcun danno, ha affermato LG.

Il display a colori, che ha una risoluzione di 100 pixel per pollice, è realizzato con lo stesso materiale siliconico delle lenti a contatto e utilizza sorgenti luminose micro-LED. LG Display spera di commercializzare la nuova tecnologia a brevee. Il materiale sottile e simile alla gomma può adattarsi alla pelle, ai tessuti e agli oggetti metallici come automobili e aeroplani e potrà essere utilizzato anche nel settore automobilistico, della moda e dei servizi, ha affermato LG.

Il display estensibile è stato il prodotto di un progetto guidato dall’azienda in collaborazione con il Ministero del Commercio, dell’Industria e dell’Energia della Corea.

L’obiettivo di LG

Tutto è partito da Samsung Electronics, il più grande produttore di telefoni cellulari al mondo, che iniziò nel 2019 introducendo i primi smartphone foldable.

“Completeremo con successo questo progetto per migliorare la qualità dei display, continuando a guidare il cambio di paradigma del settore“, ha dichiarato Yoon Soo-young, Chief Technology Officer di LG Display. La società non ha ancora fornito una tempistica specifica per il lancio del nuovo display.

Gli analisti del mercato sottolineano che il display estensibile ha un potenziale enorme. “È probabile che i display estensibili diventino le soluzioni principali dopo i display pieghevoli e arrotolabili“, ha affermato l’analista di NH Investment & Securities Ju Min-woo in un’intervista telefonica.