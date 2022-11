Qualche tempo fa, Leica ha stretto una partnership con Sharp e SoftBank da cui è nato un primo smartphone presentato lo scorso mese di giugno. Nel corso delle ultime ore, l’azienda ha però annunciato ufficialmente in Giappone il successore di questo modello, ovvero il nuovo Leica Leitz Phone 2.

Leica annuncia in Giappone il nuovo smartphone Leica Leitz Phone 2

Leica ha dunque da poco annunciato in Giappone un nuovo smartphone. Come già accennato, stiamo parlando di Leica Leitz Phone 2, il quale si presenta sostanzialmente come una versione re-branded di un altro device di Sharp (partner di Leica), ovvero Sharp Aquos R7.

Dalla sua, questo smartphone può contare una scheda tecnica di rilievo degna di un top di gamma, soprattutto grazie al comparto fotografico curato ovviamente da Leica. Nello specifico, lo smartphone dispone di un sensore principale da 1 pollice con risoluzione 47,2 megapixel e con apertura f/1.9. Si tratta di un sensore notevole in grado di registrare video fino alla risoluzione 8k a 30 fps. Ad accompagnarlo, troviamo poi un sensore di profondità da 1.9 MP. La fotocamera anteriore per i selfie è da 12.6 MP.

Lo smartphone è poi realizzato in vetro e alluminio sul frame. Sul fronte è presente un display Pro IGZO OLED da 6,6 pollici di diagonale in risoluzione 1260 x 2730 pixel con addirittura 2000 nits di luminosità massima, mentre il refresh rate è variabile da 1 a 240Hz. Le prestazioni, infine, sono affidate al potente soc Snapdragon 8 Gen 1 con 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Leica Leitz Phone 2 sarà disponibile all’acquisto in Giappone ad un prezzo al cambio piuttosto elevato pari a circa 1544 euro.