Ebbene si, dopo una lunghissima attesa finalmente il trailer ufficiale di John Wick 4 è arrivato tra noi, è stato rilasciato nella giornata di ieri sui vari canali YouTube dedicati al film ed in tutte le lingue compreso l’Italiano e mostra fin da subito di che pasta sarà fatto il prossimo capitolo della saga.

Siamo dunque arrivati al quarto capitolo, uno dei titoli al cinema più attesi di sempre che raccoglie una pesantissima eredità ricevuta dai precedenti tre capitoli che hanno aperto la narrazione ad una vera e propria guerra, quella che è scattata tra John e la Gran Tavola, ovvero l’apice dell’organizzazione che gestisce la malavita di tutto il mondo.

Il trailer completo

Il trailer mostra fin da subito cosa vedremo in John Wick 4, uno scontro diretto tra John e la Tavola, che a quanto pare evolverà verso una possibile soluzione in grado di soddisfare sia John che i suoi nemici, la quale si evolverà in un duello che porterà il vincitore a godere di tantissimi benefici, che per John corrisponderanno alla totale libertà dalla persecuzione che si porta dietro.

Il trailer è un concentrato di azione e mostra che il film sarà completamente in chiave John Wick, colpi di pistola alternati a combattimenti corpo a corpo co armi da taglio o direttamente a mani nude, con il protagonista che si troverà a combattere con tanti nemici tutti insieme a più riprese.

La data ufficiale di uscita non è stata dichiarata, ciò che è certo è che il film arriverà nel 2023.