Tra i videogiochi più discussi e più attesi di sempre c’è sicuramente il nuovo capitolo di Kratos, ovvero God of War Ragnarok. Da pochi giorni è finalmente disponibile. Tuttavia, sembra che si siano stati alcuni problemi piuttosto insoliti. Secondo quanto è emerso, infatti, alcuni videogiocatori non hanno trovato il videogioco nella confezione di vendita.

God of War Ragnarok, videogioco assente nella confezione di vendita

Un fatto davvero insolito quello riguardante il nuovo videogioco di Santa Monica. Come già accennato in apertura, infatti, alcuni videogiocatori non hanno trovato God of War Ragnarok nella confezione di vendita da loro acquistata.

Sono state infatti numerosissime le segnalazioni. Secondo quanto riportato da TwistedVoxel, alcuni videogiocatori che hanno acquistato la Collector’s Edition non hanno trovato il videogioco all’interno. Nella confezione, risultava infatti assente il codice per il download della versione digitale del gioco.

Le segnalazioni però non sono finite qui. Alcune problematiche sono state riscontrate anche da chi ha acquistato God of War Ragnarok tramite il bundle con PlayStation 5 inclusa. In questo caso, nella confezione di vendita era presente un codice per il download. Tuttavia, questo codice non permetteva di scaricare la versione del gioco per PS5, ma bensì per la precedente console, ovvero la PS4.

Il problema è stato riscontrato da alcuni utenti, ma rimane comunque una situazione piuttosto insolita e problematica, a cui ora Sony PlayStation e l’assistenza ufficiale dovranno porvi rimedio. Alcuni dei malcapitati hanno anche aperto la pagina Twitter “GOW Collector’s Edition Mishap!”, dove vengono riportate le varie segnalazioni di quanto è accaduto.