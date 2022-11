Expert è folle: prezzi all'80% sugli smartphone, iPhone quasi gratis

In attesa del giorno più importante dell’anno per quanto riguarda tutti i negozi che svenderanno gran parte della propria merce, ci sono già degli sconti attivi presso i grandi magazzini più importanti in Italia. Expert a quanto pare infatti ha avviato già da qualche giorno il suo nuovo volantino che prende il nome di Black Friday. Le offerte al suo interno sono eccezionali e riguardano non solo la tecnologia nel mondo degli smartphone e affini, ma anche elettrodomestici e oggetti molto utili all’interno della vostra casa.

Expert propone nel suo volantino tantissimi sconti che riguardano proprio la tecnologia: gli smartphone e tutto ciò che volete sono in sconto

Le cifre risultano molto più bassa rispetto alle precedenti viste sui volantini di ottobre e settembre. Inizialmente è quello che si può notare è la grande presenza di dispositivi di alto livello come nel mondo degli smartphone, dove i telefoni di fascia alta sono stati scontati di molto. In primo luogo bisogna considerare lo smartphone top di Samsung, il Galaxy S22 che nel suo taglio di memoria da 128 giga viene proposto con un prezzo finale che corrisponde a soli 699 € al pubblico.

Questo però è solamente un esempio di tutte le offerte che potete trovare, visto che ci sono tantissime Smart TV, notebook in quantità ma anche altri dispositivi mobili nel mondo degli smartphone.a renderli disponibili sono i principali marchi tra i quali possiamo nominare Oppo, Apple, Realme e Xiaomi.

Tutto quello che troverete sul volantino di Expert potrà essere acquistato è garantito. Avrete due anni di tempo per riparazioni gratuite al sorgere dei problemi autonomi da parte del dispositivo.