Enigmi matematici: vi sfidiamo a risolvere gli indovinelli di Martin Gardner

“Gli indovinelli non mi piacciono molto. Non sono bravo a risolverli”, diceva Martin Gardner, il famoso giornalista, scrittore, prestigiatore, debunker e filosofo nato a Tulsa e morto il 22 maggio 2010 a Norman, in Oklahoma. “E menomale!”, ci verrebbe da dire. Tanto perché l’uomo non amava i rompicapi, decise di farne in quantità industriale. Qui sotto troverete solo alcuni dei suoi tanti enigmi matematici.

Enigmi matematici: la lista degli indovinelli di Gardner

Armatevi di logica, perché gli enigmi matematici di Martin Gardner non sono affatto facili.

Taglio pazzo

Devi disegnare una linea, non necessariamente dritta, che divida la figura in due parti uguali. Come la fai? La soluzione è nella foto seguente.

Bulloni incrociati

Due bulloni identici vengono posizionati insieme in modo che le loro scanalature elicoidali si incontrino. Se muovete i bulloni uno intorno all’altro, le loro teste si sposteranno in avanti, indietro o rimarranno nello stesso punto?

Soluzione: Le teste dei bulloni non si muovono verso l’esterno né verso l’interno.

Angolo solido Qual è la misura dell’angolo delimitato dalle due linee disegnate sulle due facce del cubo? L’angolo misura 60 gradi. Infatti, unendo le due estremità delle linee con un segmento si ricava un triangolo equilatero (i tre lati corrispondono alle diagonali del cubo). I tre angoli di un triangolo equilatero misurano 60 gradi.

Le carte da gioco