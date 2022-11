Elon Musk afferma di aver “appena eliminato” la spunta dell’account verificato alla maggior parte degli account. I famosi segni di spunta grigi sono svaniti da coloro che li hanno appena ricevuti, inclusi Engadget e The New York Times.

Ma questo non è necessariamente un completo dietrofront. Il vicepresidente di Twitter Esther Crawford ha chiarito che si vedranno ancora, ma che il gigante dei social media li sta distribuendo inizialmente a “enti governativi e commerciali“. L’attenzione non è solo sugli individui, ha detto l’esecutivo.

Nel giustificare la mossa, Musk ha ribadito la sua opinione che legare il segno di spunta originale a un abbonamento Twitter Blue democratizzerà il servizio. Il segno di spunta blu è il “grande livellatore“, ha detto. Crawford, nel frattempo, ha sottolineato che con poche fonti non attendibili il progetto avrebbe potuto fallire. L’azienda è disposta a invertire la rotta se le modifiche alle funzionalità non vengono approvate dalla comunità, per dirla in modo diverso.

Si vedrà in futuro come reagiranno gli utenti

Le dichiarazioni si aggiungono alla confusione al di là del lancio dell’etichetta “ufficiale”. Sebbene indichino che Twitter si concentrerà su un gruppo più ristretto di account, ora è incerto il numero di celebrità e altri personaggi pubblici che lo potrebbero ottenere (o meglio, rivendicare). Ciò crea anche incertezza sugli aggiornamenti delle funzionalità di Twitter: Musk può limitare un profilo, anche se questo significherebbe creare disaccordi.

Ci vorrà del tempo prima che sia chiaro chi ottiene quali segni di spunta e quale controllo sarà necessario per ottenere il tag “ufficiale“. Per ora, l’unico presupposto sicuro è che Twitter legherà il suo segno di spunta originale a un abbonamento al servizio Blue che costa 8 euro al mese.